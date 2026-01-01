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Мирас Куат

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
17 лет
Дата рождения
17 ноября 2008
Команды
Шахтер-М
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Вторая лига Казахстана 2026

Команда
Шахтер-М

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Мин
53


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