Бекнур Ниязкулов
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Вторая лига Казахстана 2024
Команда
Ордабасы-М
Игры
21
Гол + Пас
1+1
Желтые карточки
3
Мин
1456
Вторая лига Казахстана 2025
Команда
Ордабасы-М
Игры
10
Желтые карточки
2
Красные карточки
1
Мин
831
Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига
Команда
Онтустик
Игры
10
Гол + Пас
0+1
Желтые карточки
1
Мин
505
Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига
Команда
Онтустик
Игры
3
Желтые карточки
1
Мин
270
Кубок Казахстана по футболу 2026
Команда
Онтустик
Игры
Мин