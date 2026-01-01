Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Бекнур Ниязкулов

Бекнур Ниязкулов

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
20 лет
Дата рождения
31 марта 2006
Команды
Онтустик
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Вторая лига Казахстана 2024

Команда
Ордабасы-М

Игры
21

Гол + Пас
1+1

Желтые карточки
3

Мин
1456

Вторая лига Казахстана 2025

Команда
Ордабасы-М

Игры
10

Желтые карточки
2

Красные карточки
1

Мин
831

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига

Команда
Онтустик

Игры
10

Гол + Пас
0+1

Желтые карточки
1

Мин
505

Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига

Команда
Онтустик

Игры
3

Желтые карточки
1

Мин
270

Кубок Казахстана по футболу 2026

Команда
Онтустик

Игры

Мин


Реклама


Реклама



Живи спортом!