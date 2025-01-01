Максим Долганов
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Горняк (мол)
Игры
25
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
16
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Горняк (мол)
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Горняк (мол)
Игры
46
Гол + Пас
4+5
Удаления, мин
73
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Горняк (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
13
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Горняк (мол)
Игры
27
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
12