|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2022/23 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
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2
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|21
|3 (4)
|Товарищеские матчи 2023
|Казахстан (U-17)
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2
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1
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|16
|Вторая лига Казахстана 2023
|Онтустик-М
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1
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1
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|40
|4 (10)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|СД Фэмэли
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4
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|233
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|СД Фэмэли
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8
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|528
|9 (16)
|Международный юношеский (U-18) турнир в Молдове 2024
|Казахстан (U-18)
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|4 (4)