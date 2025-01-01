Илья Гареев
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Кармет (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Кармет (мол)
Игры
32
Гол + Пас
3+8
Удаления, мин
2
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Кармет (мол)
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Кармет (мол)
Игры
45
Гол + Пас
9+18
Удаления, мин
39
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Кармет (мол)
Игры
3
Гол + Пас
3+3
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Кармет (мол)
Игры
13
Гол + Пас
4+2
Удаления, мин
2