|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Стальные Лисы (мол)
|
4
|
3+2
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Стальные Лисы (мол)
|
1
|
|
|10 (20)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Ариада-НХ
|
1
|
|
|14 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Ижсталь
|
7
|
2+1
|
|2 (24)
|Зимняя Универсиада 2015
|Россия (студенческая)
|
1
|
1+1
|
2
|2 (4)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Спутник НТ
|
2
|
|
|14 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Южный Урал
|
2
|
|
|17 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Южный Урал
|
1
|
|
|21 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Ермак
|
3
|
|
|6 (27)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Тамбов
|
4
|
1+4
|
|23 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Тамбов
|
3
|
0+1
|
|9 (18)
|Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
|Хумо
|
3
|
0+1
|
|2 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Хумо
|
50
|
9+19
|
24
|2 (12)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим