Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Нурболат Сагындык

Нурболат Сагындык

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
20 лет
Дата рождения
2 февраля 2006
Команды
Онтустик
Вид спорта
Футбол
Рост, см
184
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
76
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Вторая лига Казахстана 2023

Команда
Онтустик-М

Игры
3

Желтые карточки
1

Мин
149

Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024

Команда
Онтустик

Игры
4

Мин
294

Вторая лига Казахстана 2024

Команда
Онтустик

Игры
17

Желтые карточки
1

Мин
1244

Кубок Казахстана по футболу 2025

Команда
Онтустик

Игры
1

Мин
90

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига

Команда
Онтустик

Игры
21

Желтые карточки
4

Мин
1706

Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига

Команда
Онтустик

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Мин
282

Кубок Казахстана по футболу 2026

Команда
Онтустик

Игры

Мин


Реклама


Реклама



Живи спортом!