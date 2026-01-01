Нурболат Сагындык
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Вторая лига Казахстана 2023
Команда
Онтустик-М
Игры
3
Желтые карточки
1
Мин
149
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
Команда
Онтустик
Игры
4
Мин
294
Вторая лига Казахстана 2024
Команда
Онтустик
Игры
17
Желтые карточки
1
Мин
1244
Кубок Казахстана по футболу 2025
Команда
Онтустик
Игры
1
Мин
90
Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига
Команда
Онтустик
Игры
21
Желтые карточки
4
Мин
1706
Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига
Команда
Онтустик
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Мин
282
Кубок Казахстана по футболу 2026
Команда
Онтустик
Игры
Мин