|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Стальные Лисы (мол)
|
4
|
|
2
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Стальные Лисы (мол)
|
1
|
|
|10 (20)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Челмет
|
1
|
|
|16 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Челмет
|
4
|
|
4
|16 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Трактор
|
7
|
0+1
|
2
|4 (15)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Трактор
|
3
|
|
4
|2 (14)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Бейбарыс
|
11
|
0+3
|
12
|1 (10)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим