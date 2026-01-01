Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Даниял Назаров

Даниял Назаров

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
18 лет
Дата рождения
5 апреля 2008
Команды
Казахстан (U-19)
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Россия-2024

Команда
Казахстан (U-16)

Игры
3

Желтые карточки
1

Мин
225

Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди юношей до 17 лет

Команда
Казахстан (U-17)

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Мин
84

Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития". Беларусь-2025

Команда
Казахстан (U-17)

Игры
3

Мин
58

Вторая лига Казахстана 2025

Команда
Астана-М

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Мин
26

Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26. U-19

Команда
Казахстан (U-19)

Игры
2

Мин
27

Товарищеские матчи 2026

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
1

Мин
90

Вторая лига Казахстана 2026

Команда
Шахтер-М

Игры
2

Мин
106

Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига

Команда
Шахтер

Игры
3

Гол + Пас
0+2

Мин
73

Кубок Казахстана по футболу 2026

Команда
Шахтер

Игры

Мин


Реклама


Реклама



Живи спортом!