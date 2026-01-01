Даниял Назаров
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Россия-2024
Команда
Казахстан (U-16)
Игры
3
Желтые карточки
1
Мин
225
Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди юношей до 17 лет
Команда
Казахстан (U-17)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Мин
84
Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития". Беларусь-2025
Команда
Казахстан (U-17)
Игры
3
Мин
58
Вторая лига Казахстана 2025
Команда
Астана-М
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Мин
26
Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26. U-19
Команда
Казахстан (U-19)
Игры
2
Мин
27
Товарищеские матчи 2026
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
1
Мин
90
Вторая лига Казахстана 2026
Команда
Шахтер-М
Игры
2
Мин
106
Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига
Команда
Шахтер
Игры
3
Гол + Пас
0+2
Мин
73
Кубок Казахстана по футболу 2026
Команда
Шахтер
Игры
Мин