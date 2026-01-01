Нурхан Кагазбаев
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Россия-2024
Команда
Казахстан (U-16)
Игры
3
Мин
51
Товарищеские матчи 2026
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
1
Мин
90
Вторая лига Казахстана 2026
Команда
Шахтер-М
Игры
1
Гол + Пас
2+0
Мин
70
Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига
Команда
Шахтер
Игры
1
Мин
28
Кубок Казахстана по футболу 2026
Команда
Шахтер
Игры
Мин
Отборочный турнир чемпионата Европы 2026/27. U-19
Команда
Казахстан (U-19)
Игры
2
Мин
107