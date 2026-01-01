Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Нурхан Кагазбаев

Нурхан Кагазбаев

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
17 лет
Дата рождения
29 июня 2008
Команды
Казахстан (U-19)
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Россия-2024

Команда
Казахстан (U-16)

Игры
3

Мин
51

Товарищеские матчи 2026

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
1

Мин
90

Вторая лига Казахстана 2026

Команда
Шахтер-М

Игры
1

Гол + Пас
2+0

Мин
70

Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига

Команда
Шахтер

Игры
1

Мин
28

Кубок Казахстана по футболу 2026

Команда
Шахтер

Игры

Мин

Отборочный турнир чемпионата Европы 2026/27. U-19

Команда
Казахстан (U-19)

Игры
2

Мин
107


Реклама


Реклама



Живи спортом!