|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Торпедо Н
|нп
|
1
|
0+1
|
|6 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Торпедо Н
|нп
|
1
|
|
|7 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Сочи
|нп
|
1
|
0+1
|
|4 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Динамо М
|нп
|
1
|
|
|3 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Спартак
|нп
|
1
|
0+2
|
|23 (28)
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Ак Барс
|нп
|
1
|
|
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Атлант Мт
|нп
|
2
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим