|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Кузнецкие Медведи (мол)
|
2
|
1+0
|
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Металлург Нк
|
1
|
|
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Металлург Нк
|
1
|
|
|27 (28)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Металлург Нк
|
5
|
1+0
|
|13 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Металлург Нк
|
2
|
1+0
|
|14 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Металлург Нк
|
2
|
0+1
|
|15 (15)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Зауралье
|
1
|
|
|8 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Металлург Нк
|
10
|
0+1
|
22
|13 (27)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Арлан
|
8
|
0+1
|
2
|2 (10)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Металлург Нк
|
3
|
0+2
|
2
|11 (29)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим