|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2012
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|96
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Жетысу-М
|
3
|
|
|
|
|69
|10 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Жетысу-М
|
7
|
1+0
|
|
|
|313
|5 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Жетысу-М
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Жетысу
|
|
|
|
|
|5 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Жетысу-М
|
22
|
3+0
|
|
3
|
|1376
|5 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Жетысу-М
|
9
|
1+0
|
|
1
|
|562
|4 (6)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Жетысу-М
|
25
|
7+0
|
|
2
|
|1717
|8 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Жетысу
|
|
|
|
|
|1 (3)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Жетысу-М
|
20
|
12+0
|
|
3
|
|1529
|9 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Жетысу
|
3
|
|
|
|
|23
|1 (10)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Жетысу Б
|
23
|
1+0
|
|
1
|
|524
|5 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Жетысу-М
|
3
|
|
|
2
|
|193
|10 (21)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Жетысу Б
|
14
|
|
|
|
|267
|5 (14)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2022/23
|Жастар
|
1
|
|
|
|
|90
|4 (10)