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Футбол

Арген Манекеев

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Академия Онтустик зщ 5
Место рождения
Каракол
Дата рождения
24 мая 1996 (24 года)
Пол
мужской
Рост, см
182
Вес, кг
84
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Академия Онтустик

9

1+0

3

810 5 (7)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Академия Онтустик

23

2+0

4

1770 9 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Академия Онтустик

3

205 1 (4)
Вторая лига Казахстана 2018 Академия Онтустик

39

2+0

7

3390 2 (21)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Академия Онтустик

2

1+0

1

180 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Кыран

22

3

1954 7 (10)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Кыран

1

90 1 (3)
Вторая лига Казахстана 2016 Ордабасы-М

26

2+0

1

2281 10 (14)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Ордабасы-М

3 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Ордабасы-М

5

450 6 (12)
Чемпионат Европы 2014/15 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

199 4 (4)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Ордабасы-М

9

1

653,006 5 (6)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Ордабасы

1

11 4 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Ордабасы-М

18

1+0

1

1566 3 (12)
Товарищеские матчи 2014 Казахстан (U-18)

1

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Ордабасы-М

8

672 5 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Ордабасы-М

15

774 7 (12)
Чемпионат Европы 2012/13 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

2

180
Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2012 Казахстан (U-17)

3

120
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