|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Академия Онтустик
|
9
|
1+0
|
|
3
|
|810
|5 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Академия Онтустик
|
23
|
2+0
|
|
4
|
|1770
|9 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Академия Онтустик
|
3
|
|
|
|
|205
|1 (4)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Академия Онтустик
|
39
|
2+0
|
|
7
|
|3390
|2 (21)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Академия Онтустик
|
2
|
1+0
|
|
1
|
|180
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кыран
|
22
|
|
|
3
|
|1954
|7 (10)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Кыран
|
1
|
|
|
|
|90
|1 (3)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Ордабасы-М
|
26
|
2+0
|
|
1
|
|2281
|10 (14)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Ордабасы-М
|
|
|
|
|
|3 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Ордабасы-М
|
5
|
|
|
|
|450
|6 (12)
|Чемпионат Европы 2014/15 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|199
|4 (4)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Ордабасы-М
|
9
|
|
|
1
|
|653,006
|5 (6)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Ордабасы
|
1
|
|
|
|
|11
|4 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Ордабасы-М
|
18
|
1+0
|
|
|
1
|1566
|3 (12)
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан (U-18)
|
1
|
|
|
|
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Ордабасы-М
|
8
|
|
|
|
|672
|5 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Ордабасы-М
|
15
|
|
|
|
|774
|7 (12)
|Чемпионат Европы 2012/13 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|180
|Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2012
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|120