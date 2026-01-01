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Камал Дин Сулемана

Гана  Гана  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
24 года
Дата рождения
15 февраля 2002
Команды
Гана
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2022

Команда
Гана

Игры
2

Желтые карточки
1

Мин
58


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