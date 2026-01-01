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Элиша Овусу

Гана  Гана  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
28 лет
Дата рождения
7 ноября 1997
Команды
Гана
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2022

Команда
Гана

Игры

Мин


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