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Кристиан Якич

Хорватия  Хорватия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
29 лет
Дата рождения
14 мая 1997
Команды
Хорватия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2022

Команда
Хорватия

Игры
1

Мин
1


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