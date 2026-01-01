Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Атахан Темирбек

Атахан Темирбек

Казахстан  Казахстан  

Биография

Воспитанник: 

До 2017 - Ордабасы (Шымкент) 

С 2017 - Онтустик (Шымкент)
Подробнее  
Возраст
21 год
Дата рождения
8 марта 2005
Команды
Онтустик
Вид спорта
Футбол
Рост, см
177
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
60
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Вторая лига Казахстана 2022

Команда
Онтустик-М

Игры

Мин

UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига

Команда
Онтустик

Игры
2

Мин
118

Вторая лига Казахстана 2023

Команда
Онтустик-М

Игры
10

Мин
465

Вторая лига Казахстана 2024

Команда
Ордабасы-М

Игры
21

Гол + Пас
2+0

Пенальти
+2/-0

Желтые карточки
3

Мин
1557

Чемпионат Казахстана по футболу 2025

Команда
Ордабасы

Игры

Мин

Кубок Казахстана по футболу 2025

Команда
Ордабасы

Игры

Мин

Вторая лига Казахстана 2025

Команда
Ордабасы-М

Игры
16

Гол + Пас
0+4

Пенальти
+0/-2

Желтые карточки
3

Красные карточки
1

Мин
1070

Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига

Команда
Онтустик

Игры
8

Гол + Пас
0+1

Желтые карточки
1

Мин
485

Кубок Казахстана по футболу 2026

Команда
Онтустик

Игры
1

Желтые карточки
1

Мин
65


Реклама


Реклама



Живи спортом!