Атахан Темирбек
Биография
Воспитанник:
До 2017 - Ордабасы (Шымкент)
С 2017 - Онтустик (Шымкент)
Расписание матчей
Вторая лига Казахстана 2022
Команда
Онтустик-М
Игры
Мин
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
Команда
Онтустик
Игры
2
Мин
118
Вторая лига Казахстана 2023
Команда
Онтустик-М
Игры
10
Мин
465
Вторая лига Казахстана 2024
Команда
Ордабасы-М
Игры
21
Гол + Пас
2+0
Пенальти
+2/-0
Желтые карточки
3
Мин
1557
Чемпионат Казахстана по футболу 2025
Команда
Ордабасы
Игры
Мин
Кубок Казахстана по футболу 2025
Команда
Ордабасы
Игры
Мин
Вторая лига Казахстана 2025
Команда
Ордабасы-М
Игры
16
Гол + Пас
0+4
Пенальти
+0/-2
Желтые карточки
3
Красные карточки
1
Мин
1070
Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига
Команда
Онтустик
Игры
8
Гол + Пас
0+1
Желтые карточки
1
Мин
485
Кубок Казахстана по футболу 2026
Команда
Онтустик
Игры
1
Желтые карточки
1
Мин
65