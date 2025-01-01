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Футбол

Юсуп Болатов

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
25 февраля 2005
Команды
Жайык
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Вторая лига Казахстана 2022

Команда
Акжайык-М

Игры
5

Мин
111

Вторая лига Казахстана 2025

Команда
Жайык

Игры

Мин

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