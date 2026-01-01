Анастасия Перейма
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2024. Женщины
|Окжетпес
|
4
|
|
|
|
|360
|5 (5)
|Чемпионат Казахстана 2024. Женщины
|Окжетпес
|
16
|
3+0
|
|
|
|1390
|4 (5)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
6
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|
|508
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
|Астана
|
25
|
6+10
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+0/-1
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|2160
|9 (14)
|Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
|Астана
|
8
|
0+4
|
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|
|662
|3 (10)