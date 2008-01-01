|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Товарищеские матчи 2022
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|136
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Эстония-2022
|Казахстан (U-16)
|
3
|
|
|
|
|129
|2 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2022/23 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
1+0
|
|
|
|240
|3 (4)
|Товарищеские матчи 2023
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|94
|Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития". Беларусь-2023
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
2
|
|252
|1 (4)
|Вторая лига Казахстана 2023
|Онтустик-М
|
2
|
|
|
|
|115
|4 (10)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|Арысь
|
1
|
|
|
|
|90
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|Арысь
|
2
|
1+0
|
|
|
|68
|12 (16)