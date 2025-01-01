Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Арсен Каиргельди

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 декабря 2005
Команды
Барыс (юн)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
198
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
89
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22

Команда
Барыс-Жас (юн)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Барыс (юн)

Игры
24

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Барыс-Жас (юн)

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Актобе (мол)

Игры
12

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
6

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Арлан (мол)

Игры
41

Гол + Пас
6+7

Удаления, мин
38

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Арлан (мол)

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
6

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Арлан (мол)

Игры
42

Гол + Пас
8+11

Удаления, мин
31

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Актобе

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Актобе (мол)

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Актобе

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Актобе (мол)

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Барыс (юн)

Игры
15

Гол + Пас
3+9

Удаления, мин
8

Живи спортом!