Арсен Каиргельди
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Барыс-Жас (юн)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Барыс (юн)
Игры
24
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Барыс-Жас (юн)
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Актобе (мол)
Игры
12
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
6
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
41
Гол + Пас
6+7
Удаления, мин
38
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
6
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Арлан (мол)
Игры
42
Гол + Пас
8+11
Удаления, мин
31
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Актобе
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Актобе (мол)
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Актобе
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Актобе (мол)
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Барыс (юн)
Игры
15
Гол + Пас
3+9
Удаления, мин
8