Хоккей

Санжар Шакубаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
9 ноября 2005
Команды
Сункар (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
174
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
68
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

