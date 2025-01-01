Санжар Шакубаев
Казахстан
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
|Барыс-Жас (юн)
|
3
|
|
2
|4 (12)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
|Барыс (юн)
|
26
|
1+2
|
6
|1 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
|Барыс-Жас (юн)
|
5
|
|
|11 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
|Жас Батыр (мол)
|
5
|
|
|1 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Жас Батыр (мол)
|
54
|
2+4
|
13
|1 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
|Жас Батыр (мол)
|
1
|
|
|4 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Сункар (мол)
|
54
|
3+9
|
42
|6 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
|Сункар (мол)
|
3
|
1+1
|
2
|1 (3)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
|Сункар (мол)
|
32
|
3+6
|
20
|6 (13)
