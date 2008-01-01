|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2021/22 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
1
|
1
|99
|4 (4)
|Товарищеские матчи 2022
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|139
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Эстония-2022
|Казахстан (U-16)
|
3
|
|
|
|
|270
|2 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2022/23 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|270
|3 (4)
|Товарищеские матчи 2023
|Казахстан (U-19)
|
|
|
|
|
|Товарищеские матчи 2023
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
1
|
|180
|Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития". Беларусь-2023
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
|
|360
|1 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|Кайрат-Жастар (мол)
|
2
|
1+0
|
|
1
|
|180
|5 (16)
|Международный юношеский (U-18) турнир в Молдове 2024
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|
|
|135
|4 (4)