|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Международный юношеский (U-19) турнир по футболу, посвященный 10-летию ШОС 2011
|Казахстан (U-19)-2
|
3
|
|
|
1
|
|253
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Астана-М
|
4
|
|
|
1
|
|360
|11 (14)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Астана-М
|
18
|
|
|
|
|1232
|5 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Астана-М
|
8
|
|
|
|
|519
|6 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Астана-М
|
14
|
1+0
|
|
1
|
|1150
|6 (12)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Астана
|
|
|
|
|
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Астана
|
1
|
|
|
|
|16
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Астана-М
|
8
|
|
|
|
|720
|6 (6)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Астана
|
5
|
|
|
|
|51
|1 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Астана-М
|
8
|
|
|
1
|
|720
|10 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Астана
|
3
|
1+0
|
|
|
|209
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|8
|4 (5)
|Лига чемпионов 2015/16
|Астана
|
1
|
|
|
|
|11
|4 (4)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Астана-М
|
1
|
|
|
|
|90
|2 (6)
|Суперкубок Казахстана 2016
|Астана
|
|
|
|
|
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Астана
|
2
|
|
|
|
|91
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Астана
|
3
|
|
|
2
|
|270
|Вторая лига Казахстана 2016
|Астана-М
|
9
|
1+0
|
|
1
|
|810
|5 (14)
|Лига чемпионов 2016/17
|Астана
|
|
|
|
|
|Лига Европы 2016/17
|Астана
|
1
|
|
|
|
|9
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Шахтер
|
|
|
|
|
|7 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Шахтер
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2017
|Шахтер-М
|
10
|
1+0
|
|
3
|
1
|900
|12 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Шахтер-Булат
|
7
|
|
|
1
|
|577
|6 (10)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Шахтер
|
11
|
|
|
1
|
|913
|8 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Шахтер
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Шахтер-Булат
|
2
|
|
|
1
|
|180
|10 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Шахтер-М
|
1
|
|
|
|
|90
|3 (21)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Шахтер
|
|
|
|
|
|9 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Шахтер
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Шахтер-Булат
|
19
|
1+2
|
|
3
|
|1536
|11 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|СДЮСШОР № 8 НС
|
11
|
2+0
|
|
1
|
1
|955
|4 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Экибастуз
|
3
|
|
|
1
|
|191
|6 (12)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Женис
|
13
|
|
|
2
|
1
|1126
|3 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|90
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Женис
|
3
|
0+1
|
|
|
|226
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Женис
|
22
|
3+0
|
|
3
|
1
|1909
|8 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Женис
|
3
|
1+0
|
|
|
|270
|2 (4)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Женис
|
3
|
|
|
|
|270
|10 (15)