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Футбол

Биржан Кульбеков (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Женис зщ 25
Место рождения
Алматы
Дата рождения
22 апреля 1994 (29 лет)
Пол
мужской
Рост, см
190
Вес, кг
75
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Международный юношеский (U-19) турнир по футболу, посвященный 10-летию ШОС 2011 Казахстан (U-19)-2

3

1

253
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Астана-М

4

1

360 11 (14)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Астана-М

18

1232 5 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Астана-М

8

519 6 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Астана-М

14

1+0

1

1150 6 (12)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Астана

1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Астана

1

16
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Астана-М

8

720 6 (6)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Астана

5

51 1 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Астана-М

8

1

720 10 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Астана

3

1+0

209
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017 Казахстан (U-21)

1

8 4 (5)
Лига чемпионов 2015/16 Астана

1

11 4 (4)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Астана-М

1

90 2 (6)
Суперкубок Казахстана 2016 Астана

Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Астана

2

91 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Астана

3

2

270
Вторая лига Казахстана 2016 Астана-М

9

1+0

1

810 5 (14)
Лига чемпионов 2016/17 Астана

Лига Европы 2016/17 Астана

1

9 4 (4)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Шахтер

7 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Шахтер

Вторая лига Казахстана 2017 Шахтер-М

10

1+0

3

1

900 12 (16)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Шахтер-Булат

7

1

577 6 (10)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Шахтер

11

1

913 8 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Шахтер

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Шахтер-Булат

2

1

180 10 (12)
Вторая лига Казахстана 2018 Шахтер-М

1

90 3 (21)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Шахтер

9 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Шахтер

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Шахтер-Булат

19

1+2

3

1536 11 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига СДЮСШОР № 8 НС

11

2+0

1

1

955 4 (7)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Экибастуз

3

1

191 6 (12)
Вторая лига Казахстана 2021 Женис

13

2

1

1126 3 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Экибастуз

1

90
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Женис

3

0+1

226
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Женис

22

3+0

3

1

1909 8 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Женис

3

1+0

270 2 (4)
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига Женис

3

270 10 (15)

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