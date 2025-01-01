Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Арман Прицкер

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
3 августа 2005
Команды
Алматы
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
170
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
66
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22

Команда
Арлан (мол)

Игры
16

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок молодежной лиги Казахстана 2022

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
1

Гол + Пас
-1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Бейбарыс

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
14

Гол + Пас
-27

Удаления, мин

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
9

Гол + Пас
-14

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Алматы

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Алматы (мол)

Игры
2

Гол + Пас
-3

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Алматы

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Живи спортом!