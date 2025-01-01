Арман Прицкер
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Арлан (мол)
Игры
16
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
1
Гол + Пас
-1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Бейбарыс
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
14
Гол + Пас
-27
Удаления, мин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
9
Гол + Пас
-14
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Алматы
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Алматы (мол)
Игры
2
Гол + Пас
-3
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Алматы
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин