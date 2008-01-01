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Футбол

Анел Ахмедходжич (спортсмен, футбол, Швеция, Босния и Герцеговина)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Швеция Босния и Герцеговина
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Босния и Герцеговина зщ
Дата рождения
26 марта 1999 (22 года)
Пол
мужской
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