Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Крис Мепам

Англия  Англия Уэльс  Уэльс
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
5 ноября 1997
Команды
Уэльс
Вид спорта
Футбол
Рост, см
191
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
84
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Европы по футболу 2020

Команда
Уэльс

Игры
3

Желтые карточки
1

Мин
270

Чемпионат мира 2022

Команда
Уэльс

Игры
3

Желтые карточки
1

Мин
270

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа

Команда
Уэльс

Игры
1

Мин
90

Реклама

Живи спортом!