|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
|Салават Юлаев
|
2
|
|
2
|6 (12)
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|Салават Юлаев
|
2
|
|
6
|6 (13)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Салават Юлаев
|
1
|
|
4
|6 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|ЦСКА
|
2
|
|
4
|1 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|ЦСКА
|
2
|
|
|1 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|ЦСКА
|
1
|
|
2
|1 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Ак Барс
|
2
|
0+2
|
2
|4 (28)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим