Константин Барулин
Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Ак Барс
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Ак Барс
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Матч звезд 2014
Команда
Восток
Игры
1
Гол + Пас
-11
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Авангард
Игры
8
Гол + Пас
-10
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Сочи
Игры
2
Гол + Пас
-5
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Сочи
Игры
2
Гол + Пас
-3
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Сочи
Игры
1
Гол + Пас
-1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Сочи
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Нефтехимик
Игры
1
Гол + Пас
-2
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
Команда
Нефтехимик
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин