Хоккей

Константин Барулин

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
41 год
Действующий
Да
Дата рождения
4 сентября 1984
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Континентальная Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Ак Барс

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Ак Барс

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Матч звезд 2014

Команда
Восток

Игры
1

Гол + Пас
-11

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Авангард

Игры
8

Гол + Пас
-10

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Сочи

Игры
2

Гол + Пас
-5

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Сочи

Игры
2

Гол + Пас
-3

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Сочи

Игры
1

Гол + Пас
-1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Сочи

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2019/20

Команда
Нефтехимик

Игры
1

Гол + Пас
-2

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2020/21

Команда
Нефтехимик

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

