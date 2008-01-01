|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Вторая лига Казахстана 2021
|Женис
|
19
|
-14
|
|
2
|
|1710
|3 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Женис
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|Отборочный турнир чемпионата Европы 2020/21. U-19
|Казахстан (U-19)
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|
|
|4 (4)
|Товарищеские матчи 2022
|Казахстан (U-19)
|
1
|
-1
|
+1/-0
|
|
|90
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Женис
|
3
|
-5
|
|
|
|270
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Женис
|
24
|
-32
|
+2/-3
|
2
|
|2160
|8 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Женис
|
3
|
-5
|
+1/-0
|
|
|270
|2 (4)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Женис
|
3
|
-5
|
+0/-1
|
|
|270
|10 (15)