|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
|Авангард
|
4
|
2+0
|
|3 (12)
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|Авангард
|
9
|
1+0
|
4
|4 (13)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Авангард
|
3
|
3+0
|
2
|7 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Металлург Нк
|
3
|
1+1
|
2
|15 (15)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Сарыарка
|
14
|
1+3
|
12
|8 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Металлург Нк
|
1
|
0+1
|
|14 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Авангард
|
10
|
1+1
|
4
|4 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Авангард
|
|
|
|20 (28)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Омские Ястребы (мол)
|
2
|
0+1
|
2
|2 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Омские Ястребы (мол)
|
4
|
1+0
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим