|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Югра
|
5
|
2+0
|
9
|2 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Сарыарка
|
58
|
15+14
|
55
|10 (29)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Адмирал
|
2
|
0+1
|
|11 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Сарыарка
|
22
|
4+5
|
18
|3 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Авангард
|
2
|
|
|2 (15)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Сарыарка
|
45
|
6+15
|
24
|8 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Сокол
|
2
|
|
|22 (24)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Омские Ястребы (мол)
|
2
|
1+0
|
|2 (20)
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Авангард
|
|
|
|20 (28)
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Омские Ястребы (мол)
|
3
|
|
4
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим