|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Горняк
|вр
|
29
|
0+1
|
8
|9 (10)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Горняк
|вр
|
1
|
-4
|
|6 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Сарматы (мол)
|вр
|
1
|
-1
|
|6 (8)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Сибирские Снайперы (мол)
|вр
|
4
|
-6
|
|5 (9)
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Сибирь
|вр
|
|
|
|13 (28)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Сибирские Снайперы (мол)
|вр
|
1
|
-2
|
|9 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Сибирские Снайперы (мол)
|вр
|
4
|
-11
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим