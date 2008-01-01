|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|12-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2019
|Казахстан (U-17)-2
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3
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|212
|3 (3)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2019/20 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
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2
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|75
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Окжетпес
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10
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|221
|4 (12)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Окжетпес-М
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6
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|461
|11 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Окжетпес
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2
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|67
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2020/21. U-19
|Казахстан (U-19)
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2
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|72
|4 (4)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Окжетпес
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1
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|90
|Вторая лига Казахстана 2022
|Окжетпес-М
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8
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2
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|605
|10 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Окжетпес
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15
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2+0
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3
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1
|655
|1 (14)