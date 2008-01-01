|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Беларусь-2019
|Казахстан (U-16)
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2
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|146
|4 (4)
|12-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2019
|Казахстан (U-17)
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3
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|181
|1 (3)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2019/20 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
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3
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|151
|3 (4)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Актобе-М
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2
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|8
|9 (11)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Актобе-М
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7
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|135
|3 (12)