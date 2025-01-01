Руслан Оспанов
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Барыс (юн)
Игры
40
Гол + Пас
20+20
Удаления, мин
12
Кубок молодежной лиги Казахстана 2021
Команда
Барыс (юн)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
36
Гол + Пас
6+4
Удаления, мин
10
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Барыс (юн)
Игры
8
Гол + Пас
5+9
Удаления, мин
13
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
2
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2022/23. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Номад
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2023/24
Команда
Барыс
Игры
22
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2023/24
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
7
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Номад
Игры
27
Гол + Пас
6+12
Удаления, мин
4
Континентальный кубок 2023/24
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
4
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
1+5
Удаления, мин
2
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2023/24. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
4
Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2024/25
Команда
Барыс
Игры
30
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Номад
Игры
11
Гол + Пас
3+3
Удаления, мин
4
Зимние Азиатские игры 2025
Команда
Казахстан
Игры
8
Гол + Пас
5+3
Удаления, мин
Qazaqstan Hockey Open 2025
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2025/26
Команда
Барыс
Игры
7
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Номад
Игры
17
Гол + Пас
3+7
Удаления, мин
4