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Футбол

Михал Хипп (тренер, футбол, Словакия)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Словакия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Тренер
Действующий
Да
Место рождения
Нитра
Дата рождения
13 марта 1963 (57 лет)
Пол
мужской
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