|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана по футзалу 2018
|Динамо Кызыл-Жар
|
2
|
1+0
|
|
|
|180
|4 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Кызыл-Жар
|
1
|
|
|
1
|
|7
|1 (14)
|Кубок Казахстана по футзалу 2020
|Окжетпес
|
3
|
|
|
|
|270
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2020/21
|Окжетпес
|
22
|
5+0
|
|
1
|
|1980
|9 (9)
|Кубок Казахстана по футзалу 2021
|Окжетпес
|
3
|
|
|
|
|270
|5 (5)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2021/22
|Байтерек
|
32
|
5+0
|
|
10
|
|2880
|6 (9)
|Кубок Казахстана по футзалу 2022
|Байтерек
|
3
|
1+0
|
|
|
|270
|3 (4)