Станислав Рангаев
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Ладья (мол)
Игры
8
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
6
Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Ладья (мол)
Игры
4
Гол + Пас
4+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Алматы
Игры
8
Гол + Пас
4+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Кулагер
Игры
27
Гол + Пас
10+13
Удаления, мин
33
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Алматы
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Алматы
Игры
17
Гол + Пас
4+4
Удаления, мин
15