Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Станислав Рангаев

Россия  Россия
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
23 января 2002
Команды
Алматы
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
187
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
84
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Ладья (мол)

Игры
8

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
6

Молодежная Хоккейная Лига 2019/20

Команда
Ладья (мол)

Игры
4

Гол + Пас
4+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Алматы

Игры
8

Гол + Пас
4+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Кулагер

Игры
27

Гол + Пас
10+13

Удаления, мин
33

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Алматы

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Алматы

Игры
17

Гол + Пас
4+4

Удаления, мин
15

Реклама

Живи спортом!