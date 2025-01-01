Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Марат Джумабаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
50 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 мая 1975
Команды
Актобе
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Персонал
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!