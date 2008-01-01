|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Астана-М
|
4
|
|
|
|
|65
|13 (14)
|Юношеская лига УЕФА 2019/20
|Астана (U-19)
|
2
|
|
|
2
|
|180
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2019/20 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|7
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|СДЮСШОР № 8 НС
|
12
|
4+1
|
|
|
|827
|4 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Окжетпес
|
19
|
4+4
|
|
1
|
|1147
|4 (12)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Окжетпес-М
|
2
|
1+0
|
|
|
|92
|11 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Окжетпес
|
2
|
|
|
|
|85
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Жас Сункар
|
2
|
1+1
|
|
1
|
|180
|Вторая лига Казахстана 2022
|Жас Сункар
|
23
|
9+0
|
|
3
|
|1912
|2 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|СД Фэмэли
|
3
|
|
|
1
|
|179
|2 (4)
|Вторая лига Казахстана 2023
|СД Фэмэли
|
20
|
13+4
|
+5/-0
|
2
|
|1692
|2 (11)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|Акжайык
|
1
|
|
|
|
|62
|3 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|Акжайык
|
7
|
1+0
|
|
|
|351
|14 (16)
|Кубок Лиги 2024
|Акжайык
|
1
|
|
|
|
|46
|4 (4)