Андрей Медведков
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Кулагер (мол)
Игры
16
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Кыран (мол)
Игры
24
Гол + Пас
7+3
Удаления, мин
14
Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
Команда
Актобе (мол)
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Актобе (мол)
Игры
28
Гол + Пас
3+5
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Кыран (мол)
Игры
4
Гол + Пас
2+4
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Кыран (мол)
Игры
38
Гол + Пас
8+12
Удаления, мин
35
Кубок молодежной лиги Казахстана 2021
Команда
Кыран (мол)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Кыран (мол)
Игры
46
Гол + Пас
9+26
Удаления, мин
6
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
41
Гол + Пас
19+21
Удаления, мин
34
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Иртыш
Игры
23
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
10