Хоккей

Андрей Медведков

Казахстан  Казахстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
22 октября 2002
Команды
Иртыш
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
177
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
85
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19

Команда
Кулагер (мол)

Игры
16

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19

Команда
Кыран (мол)

Игры
24

Гол + Пас
7+3

Удаления, мин
14

Кубок молодежной лиги Казахстана 2019

Команда
Актобе (мол)

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Актобе (мол)

Игры
28

Гол + Пас
3+5

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Кыран (мол)

Игры
4

Гол + Пас
2+4

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Кыран (мол)

Игры
38

Гол + Пас
8+12

Удаления, мин
35

Кубок молодежной лиги Казахстана 2021

Команда
Кыран (мол)

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22

Команда
Кыран (мол)

Игры
46

Гол + Пас
9+26

Удаления, мин
6

Кубок молодежной лиги Казахстана 2022

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
41

Гол + Пас
19+21

Удаления, мин
34

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Иртыш

Игры
23

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
10

