Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Никита Игушкин

Казахстан  Казахстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
22 ноября 2002
Команды
Иртыш
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
190
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
78
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19

Команда
Кулагер (мол)

Игры
15

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок молодежной лиги Казахстана 2019

Команда
Горняк (мол)

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Горняк (мол)

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Кыран (мол)

Игры
24

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
27

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Арлан (мол)

Игры
41

Гол + Пас
3+6

Удаления, мин
18

Кубок молодежной лиги Казахстана 2021

Команда
Актобе (мол)

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22

Команда
Актобе (мол)

Игры
16

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
33

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22

Команда
Алматы (мол)

Игры
26

Гол + Пас
12+16

Удаления, мин
26

Кубок молодежной лиги Казахстана 2022

Команда
Алматы (мол)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Алматы (мол)

Игры
17

Гол + Пас
3+5

Удаления, мин
25

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
10

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Иртыш

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Иртыш

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Иртыш

Игры
17

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
10

Реклама

Живи спортом!