Никита Игушкин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Кулагер (мол)
Игры
15
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
Команда
Горняк (мол)
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Горняк (мол)
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Кыран (мол)
Игры
24
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
27
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Арлан (мол)
Игры
41
Гол + Пас
3+6
Удаления, мин
18
Кубок молодежной лиги Казахстана 2021
Команда
Актобе (мол)
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Актобе (мол)
Игры
16
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
33
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Алматы (мол)
Игры
26
Гол + Пас
12+16
Удаления, мин
26
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Алматы (мол)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Алматы (мол)
Игры
17
Гол + Пас
3+5
Удаления, мин
25
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
10
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Иртыш
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Иртыш
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Иртыш
Игры
17
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
10