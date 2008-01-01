|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Вторая лига Казахстана 2018
|Аксу Ак
|
22
|
3+0
|
|
3
|
|1747
|15 (21)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|59
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Экибастуз
|
14
|
1+0
|
|
3
|
1
|1020
|12 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Экибастуз
|
11
|
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|
3
|
|846
|5 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Экибастуз
|
13
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0+1
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2
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|938
|7 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Экибастуз
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