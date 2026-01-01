Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Исмаэль Диас

Исмаэль Диас

Панама  Панама  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
29 лет
Дата рождения
12 мая 1997
Команды
Панама
Вид спорта
Футбол
Рост, см
181
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
72
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2018

Команда
Панама

Игры
1

Мин
28


Реклама


Реклама



Живи спортом!