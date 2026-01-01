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Альберто Кинтеро

Панама  Панама  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
38 лет
Дата рождения
18 декабря 1987
Команды
Панама
Вид спорта
Футбол
Рост, см
165
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
62
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные

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