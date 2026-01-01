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Хосе Луис Родригес

Панама  Панама  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
27 лет
Дата рождения
19 июня 1998
Команды
Панама
Вид спорта
Футбол
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
77
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2018

Команда
Панама

Игры
3

Мин
243


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