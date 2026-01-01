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Фидель Эскобар

Панама  Панама  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
31 год
Дата рождения
9 января 1995
Команды
Панама
Вид спорта
Футбол
Рост, см
182
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
82
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2018

Команда
Панама

Игры
3

Желтые карточки
1

Мин
270


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