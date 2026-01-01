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Джефферсон Лерма

Колумбия  Колумбия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
31 год
Дата рождения
25 октября 1994
Команды
Колумбия
Вид спорта
Футбол
Рост, см
179
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
70
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2018

Команда
Колумбия

Игры
4

Мин
177


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